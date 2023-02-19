اليوم.. انطلاق مبادرة إنسانية جديدة لاستهداف دعم زواج اليتيمات بقرى أسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان ، تحت قيادة محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان بالتعاون مع جمعية الاورمان، مبادرة انسانية جديدة تحت عنوان "كفالة زواج يتيمات" بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أنحاء المحافظة لاستهداف دعم مئات الألاف من زواج الفتيات اليتيمات بقرى ومراكز محافظة أسوان، وإدخال الفرحة والسرور عليهم وعلى أسرهن بإتمام زفافهن وتسلميهن مبالغ مادية وهدايا عينية وذلك لدعمهن فى بناء بيت الزوجية واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية.

وأعلن محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، فى بيان صحفى، أن مبادرة "كفالة زواج يتيمات" جاءت تأكيداً على الاهتمام بهذه الشريحة، وتستهدف تلبية احتياجتهم، مؤكدأ أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه منظمات المجتمع المدنى من خدمات إنسانية جليلة لأبناء المجتمع المصرى، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع الجمعيات الاهلية التى أثبتت أنها ركيزة أساسية للتنمية والنماء، فضلا عن التأكيد لهم أنهم ليسوا وحدهم وأننا جميعا خلفهم ندعمهم ونساعدهم حتى بناء بيت الزوجية.

وأشاد، بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى التى تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

من جانبه أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن مبادرة "كفالة زواج يتيمات" جاءت استكمالا لما قدمته الجمعية بأسوان ومنذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 20 عامًا، مؤكدأ ان منذ اطلاقها لمشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات ساهمت فى زواج عدد (19,893) فتاة يتيمة بجميع محافظات الجمهورية المختلفة منهم (1263) فتاة فى محافظة أسوان واستمرت في هذا النشاط حتى الآن دون انقطاع وأكبر احتفالات الزفاف الجماعى، ويتم اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات أهمها ان يكون تم عقد قرانها ووفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميدانى تجريه الأورمان لها.

وأشار شعبان إلى أن المواطنين يمكنهم دعم الطفل اليتيم بالتبرع لكفالة زواج يتيمات بمبلغ 7500 جنيه، أومبلغ 625جنيها شهريًا، وذلك على أقساط ممتدة لمدة 12شهرا، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم كفالة زواج الفتيات اليتيمات ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من الفتيات اليتيمات.