فصل الكهرباء عن محطة محولات السنطة ساعتين لإجراء الصيانة السبت المقبل

الغربية محمد طارق

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء قطاع كهرباء شرق الغربية، أنه سوف يتم فصل التيار الكهربائى عن محطة محولات السنطة يوم السبت القادم الموافق 2023/3/4، من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة صباحاً لإجراء الصيانة الدورية على المحطة.

وأضافت الشركة فى بيان لها أن الأماكن التى سوف تتأثر بانقطاع التيار هى مدينة السنطة بالكامل وكذا بعض خطوط الريف وهى "الجعفرية، البتنجانية، سحيم، ميت الليت، ميت ميمون، شندلات، الجميزة، المنشأة الكبرى، مسهلة، ميت المخلص، ميت عزال، شنيرة، البندرة، كفر الحاج داود، شنراق وتوابعها"، وناشدت الشركة المواطنين قاطنى تلك المناطق والمستشفيات والمخابز توفير تغذية بديلة خلال تلك الفترة.

كانت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيادة المهندسة صباح مشالى نجحت فى وضع الجهد على محطة محولات نجع حمادى الصناعيه جهد 500/220/66/11 ك.ف، صباح اليوم.

وتعد محطة نجع حمادى الصناعية واحدة من أكبر محطات المحولات جهد 500 ك.ف ومحطة ربط بين الشبكة الجديدة جهد 500 شرق النيل والشبكة القديمة غرب النيل وكذلك لتفريغ الطاقة المولدة من محطات الطاقة الشمسية بنبان واضافة قوية للشبكة القومية عامة ولصعيد مصر بشكل خاص.

وكشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير القرى الاكثر احتياجا تلعب دورا هاما فى تطوير ورفع مستوى الخدمة المقدمة لاهالى الصعيد بالنسبة للكهرباء وبعد انتهاء المبادرة ستصبح جودة الخدمة مثل المدن الكبرى والقاهرة.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن إنشاء محطات توليد جديدة بالصعيد لتوليد الكهرباء ساهم فى القضاء على اﻻنقطاعات التى كان يعانى منها أهالى الصعيد نظرا لبعد محطات التوليد عن المشتركين، لافتا إلى أن شركتى مصر العليا ومصر الوسطى لتوزيع الكهرباء تمكنوا من إضافة قدرات جديدة بمحافظات الصعيد بلغت إجمالى قدرتها 8 آلاف 823 ميجا وات ليصبح إجمالى القدرات المتاحة بصعيد مصر أكثر من 12 ألف ميجا وات، بتكلفة تجاوزت الـ 102 مليار جنيه.