فريق جراحي بمستشفى أبو المنجا المركزي ينقذ حياة شاب تعرض لحادث

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، التنسيق بين إدارة الطوارئ بالمديرية ومستشفى أبو المنجا المركزي، في استقبال مريض إلى قسم الاستقبال والطوارئ بعد 3 ثلاثة أيام من حادث سيارة بكسور متعددة تشمل كسر الفخذين وكسر الكاحل الأيمن وتهتك بالقدم اليمنى مع فقدان جزء كبير من أنسجة باطن القدم وعظام مشط القدم وكسر بالعضد الأيمن مع أعراض متقدمة لزيادة ضغط الأنسجة مما أدى لفقد الإحساس والحركة باليد اليمنى.

وتابع وكيل الوزارة، أنه تم وضع المريض بالرعاية المركزة تحت إشراف دكتور محمد فوزي أخصائي الرعاية المركزة، وتم التعامل الفوري مع أنسجة القدم الملوثة، نظراً لخطورة الوضع تم التخطيط الفوري لتجهيز المريض لدخول العمليات، كما قام استشاري العظام دكتور ياسر عبد المؤمن الديب الحاصل علي الزمالة البريطانية، في جراحة العظام بإجراء عملية جراحية استغرقت 5 ساعات حيث تم تركيب مسمار نخاعي بالفخذ الأيسر، وتركيب مثبت خارجي بالفخذ الأيمن وذلك لتقليل خطر الإصابة بالجلطات (Fat embolism and DVT)، وتصليح مفتوح وتثبيت داخلي لكسر بالعضد الأيمن مع توسيع للأنسجة بالطرف العلوي الأيمن كاملاً محاولة لوقف تدهور وضع الطرف العلوي (Neglected Compartmental Syndrome)، كما تم عمل اعتناء كامل للإصابة البليغة بالقدم اليمنى وإزالة الأنسجة الميتة وتجهيز المريض للعرض على قسم الجراحة.

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أنه تم خروج المريض من قسم العمليات بصحة جيدة إلي قسم الرعاية المتوسطة، كما قدمت الشكر والتقدير لأطباء ولطاقم تمريض أقسام الرعاية والعظام والعمليات، والدكتور محمود عبد الشافي مدير المستشفى، والدكتور عمر العدوي نائب مدير المستشفى.