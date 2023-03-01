رئيس جامعة بنها يشيد بالجهود المبذولة في تنظيم هاكاثون الحكومة الذكية

القليوبية إبراهيم سالم

عقد مجلس جامعة بنها، اجتماعه، برئاسة الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، وبحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، وشيرين شوقي أمين عام المجلس، والأمناء المساعدين، وأعضاء المجلس.

واستعرض الدكتور جمال سوسة، خلال الجلسة، تنظيم لفعاليات هاكاثون الحكومة الذكية في نسخته الثانية، والذي نظمته الجامعة بمشاركة 254 فريقاً يمثلون 38 جامعة مصرية، وتم تصعيد 35 مشروع يمثلون 25 جامعة مصرية حكومية وأهلية وخاصة.

ووجه رئيس الجامعة، الشكر للجان المنظمة وفرق العمل ولجان التحكيم لهذا الحدث الهام الذي أقيم برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي ظهرت منه جامعة بنها بصورة مشرفة على مستوى الجامعات المصرية.

كما استعرض الدكتور جمال سوسة، تنظيم الجامعة للبطولة الدولية الأولى لخماسي كرة القدم للطلاب الوافدين والتي نظمتها الجامعة بالتنسيق مع الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي بمشاركة 10 دول.

وأشاد رئيس الجامعة، بالجهود المبذولة في تنظيم هذه البطولة التي تقام لأول مرة علي مستوي الجامعات المصرية، والتي حظيت الجامعة باستضافتها على ملاعبها، موجها الشكر لجميع الإدارات وكلية التربية الرياضية لمشاركتهم الفعالة في البطولة.



جانب من الاجتماع



خلال اجتماع مجلس جامعة بنها



رئيس جامعة بنها يترأس الاجتماع



