كتبت فاطمة خليل

مرض الكبد الدهنى يحدث نتيجة تراكم الدهون فى الكبد، حيث يؤدى الكبد أكثر من 500 وظيفة جسدية بما فى ذلك تحويل الطعام المستهلك إلى طاقة وكذلك إزالة السموم من الدم، ومن المهم تشخيص مرض الكبد الدهنى فى الوقت المناسب لأنه يمكن أن يؤدى إلى مضاعفات فى جميع أنحاء الجسم، وفى هذا التقرير نتعرف على علامة أثناء غسل أسنانك تشير إلى مرض الكبد الدهنى الشديد، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".



ما هو تليف الكبد؟ تليف الكبد هو أشد مراحل مرض الكبد الدهنى، يحدث بعد سنوات من التهاب الكبد، ما يجعله متندبًا ومتكتلًا ومنكمشًا، وينتج عن تلف الكبد على المدى الطويل أن تحل الأنسجة الندبية محل الأنسجة السليمة في الكبد، وهذا يمنع الكبد من العمل بشكل صحيح، ويمكن أن يؤدى الضرر الناجم عن تليف الكبد فى النهاية إلى فشل الكبد، وفيما يلى بعض العلامات التى قد تشير إلى وجود مشكلة فى الكبد.

علامة أثناء تنظيف أسنانك بالفرشاة تدل على مرض الكبد الدهنى

قد يكون نزيف اللثة أثناء تنظيف أسنانك علامة على أن لديك مرحلة شديدة من مرض الكبد الدهنى، لأن الإصابة بمرض الكبد الدهنى يمكن أن يسبب لك النزيف أو الكدمات بسهولة أكبر، وبالمثل قد تواجه أيضًا نزيفًا متكررًا فى الأنف، ويرتبط مرض الكبد الدهنى أيضًا بفقدان الأسنان والتهاب دواعم السن، وهى عدوى خطيرة فى اللثة تدمر الأنسجة الرخوة حول الأسنان.

وقد يساعد اتخاذ خيارات نمط حياة صحى فى منع الأعراض من التفاقم.



أعراض أخرى لأمراض الكبد نظرًا لأن الكبد يفقد قدرته على العمل بشكل صحيح، فمن المحتمل أن تواجه الأعراض التالية أيضًا..

- فقدان الشهية

- غثيان

- حكة فى الجلد



أعراض المرحلة اللاحقة من أمراض الكبد

فى المراحل المتأخرة من مرض الكبد الدهنى قد تواجه أعراضًا مزعجة مثل اليرقان، وقىء الدم، والبراز الداكن اللون، وتراكم السوائل فى الساقين والبطن، والتعب والضعف، وفقدان الوزن وهزال العضلات أو الألم، والخطوط الحمراء الصغيرة (الشعيرات الدموية) على الجلد فوق مستوى الخصر، تساقط الشعر، نوبات الحمى والرعشة.