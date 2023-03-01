"طلائع كفر الشيخ" فى ختام فعاليات المؤتمر الوطني الأول للنشء بالإسكندرية

اختتمت فعاليات المؤتمر الأول للنشء، والتى تم تنفيذها من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة بالمدينه الشبابيه بابى قير بالإسكندرية ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضه، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، والدكتورة جيهان حنفي، رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء.

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن القيادة السياسية تولي النشء والشباب اهتماما كبيرا فى الفترة الحالية، لأنهم محاور أساسية في التنمية المستدامة، والهدف الرئيسي لعقد المؤتمر بما يشمله من أنشطة وفعاليات هو دعم هذه الفئة الهامة من المجتمع وضمهم للأنشطة والمبادرات التي تنمي مهاراتهم وحس المواطنة لديهم وإبعادهم عن كل الظواهر السلبية التي تحيط بالنشء والشباب في المجتمع من شائعات وانعدام الوعي.

وتأتي مشاركة الطلائع من مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديريه للشباب، ولبنى أبو القاسم، مدير ادارة الطلائع بالمديرية.



احدى الطالبات المشاركات



طلائع كفر الشيخ المشاركين