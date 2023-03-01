طقس الشرقية حار نهارا وسماء مشمسة.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تشهد محافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا، وسجلت درجات الحرارة العظمى 32 والصغرى 12 درجة، ونسبة الرطوبة بالمحافظة بلغت 20% والرياح 6 كم/ ساعة، وظهرت سماء الشرقية مشمسة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بالدفء خلال ساعات النهار، كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع وجود أتربة عالقة بالجو على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 15 درجة



طقس الشرقية (1)



طقس الشرقية (2)