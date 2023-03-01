ضبط 7 متهمين سرقوا هاتفا محمولا من شخص وتعدوا عليه بالضرب بمدينة نصر

كتب محمود عبد الراضى

أجهزة وزارة الداخلية تكشف ملابسات واقعة سرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص والتعدى عليه وإحداث إصابته، وضبط مرتكبى الواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجروح متفرقة بالجسم ، وقرر بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام بعض الأشخاص بالتعدى عليه بالضرب نتج عن ذلك إصابته المُشار إليها والإستيلاء على هاتفه المحمول ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم ( 7 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" - مقيمين بدائرة القسم).عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (2 سلاح أبيض).

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بإستخدام الأسلحة المضبوطة ، وتم بإرشادهم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه لدى عميلهم ("سيئ النية" يحمل جنسية إحدى الدول - مقيم بدائرة القسم) وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على الهاتف وإتهمهم بإرتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.