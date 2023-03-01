اليوم السابع
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ضبط تشكيل عصابي بالجيزة تخصص فى سرقة بطاريات السيارات

الأربعاء، 01 مارس 2023 12:43 م
ضبط تشكيل عصابي بالجيزة تخصص فى سرقة بطاريات السيارات حبس ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى ضبط متهمين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة بطاريات السيارات بالجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة الجيزة) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فـى سرقة (بطاريات السيارات) بأسلوب "الضغط على الكبوت" مُستخدمين سيارة ملك أحدهما.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة - مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي - الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما (15) واقعة بدائرتي قسمى شرطة ( أول الشيخ زايد - أول أكتوبر بالجيزة) وتصرفهما فـى المسروقات لدى عميلهما (مالك محل بطاريات "سىء النية") تم ضبطه والمسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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