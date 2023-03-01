صعود جماعى لمؤشرات البورصة فى ختام تعاملات أولى جلسات شهر مارس

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر مارس، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقى 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.093 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 17123 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 2937 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 20291 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 7055 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 3059 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 4546 نقطة.