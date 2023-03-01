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صعود جماعى لمؤشرات البورصة فى ختام تعاملات أولى جلسات شهر مارس

الأربعاء، 01 مارس 2023 02:51 م
صعود جماعى لمؤشرات البورصة فى ختام تعاملات أولى جلسات شهر مارس البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر مارس، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقى 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.093 تريليون جنيه.

 

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 17123 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 2937 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 20291 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 7055 نقطة.

 

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 3059 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 4546 نقطة.


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