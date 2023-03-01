البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 800 مليون جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 17069 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 2930 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 20249 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 7019 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 3053 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 4535 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 3491 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: حق اكتتاب شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، والدولية للأسمدة والكيماويات، واسيك للتعدين-اسكوم، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والاستثمار العقاري العربي-اليكو، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية.

كما أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقة على شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا إجمالي كميات الأسهم بلغت 300 ألف سهم بسعر 43 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 12.9 مليون جنيه.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي النساجون الشرقيون للسجاد، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 2000 سهم، 275 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والخدمات الملاحية البترولية-ماريديف، ومصر للفنادق عدد 185 ألف سهم، 344.8 ألف سهم، 3500 سهم، على التوالي، وإدارة شركتي البنك التجاري الدولي (مصر)، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 10 آلاف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة الشركة العربية لحليج الأقطان 286.6 ألف سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات دايس للملابس الجاهزة، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 97.5 ألف سهم، 1.56 مليون سهم، 70.1 ألف سهم، 254 ألف سهم، 1.4 مليون سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئسي بشركتي المالية والصناعية المصرية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 37.2 ألف سهم، 5650 سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وحققت شركة السويدي إليكتريك، إيرادات بلغت 92.168 مليار جنيه خلال عام 2022 بمعدل نمو سنوي 52.2%، وارتفع صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية بمعدل سنوي 50.7% ليبلغ 5.418 مليار جنيه مصحوبًا بوصول هامش صافي الربح إلى 5.9%.

حققت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، مبيعات بلغت 3.955 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 3.408 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 643.8 مليون جنيه مقارنةً مع 488.3 مليون جنيه.

حقق بنك التعمير والإسكان، إجمالي أصول بلغت 107.874 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 35.2%، وبلغ صافي القروض 34.65 مليار جنيه بنسبة نمو 43.4%، وارتفعت الودائع إلى 89.358 مليار جنيه بنسبة زيادة 42.3%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 2.726 مليار جنيه بنسبة زيادة 34.4%.

حققت شركة ابن سينا فارما، إيرادات بلغت 22.3 مليار جنيه خلال عام 2022 بنسبة نمو 2.4%، وبلغ صافي الربح 172.6 مليون جنيه بنسبة انخفاض 45.2%.