اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 مارس 2023 11:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة المنوفية تغلق مركز صحى خاص توفت فيه طفلة بسبب عملية لوز لمخالفته اللوائح

الأربعاء، 01 مارس 2023 10:14 م
صحة المنوفية تغلق مركز صحى خاص توفت فيه طفلة بسبب عملية لوز لمخالفته اللوائح تشميع محال - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أكد الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص لليوم السابع ، أن سبب غلق المركز الصحى الخاص بواقعة وفاة طفلة عقب إجراء عملية اللوز ووفاتها، نتيجة قيام الطيب صاحب المركز الصحى بنقله من الطابق إلى الارضى إلى الطابق الثانى دون علم العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، وعدم قيام صاحب المركز بتغير الرخصة من الطابق الارضى الى الطابق الثانى ويعد ذلك المركز غير مرخص طبقا للقانون .
 
وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أن موضوع وفاة طفلة عقب إجراء عملية اللوز خاضع تحت تصرف النيابة العامة والطب الشرعى لمعرفة سبب الوفاة .

وقرر الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، غلق عيادة طبيب أنف وأذن في مدينة بركة السبع، عقب وصول تقرير من مدير العلاج الحر بمديرية الصحة، يفيد وفاة طفلة أثناء إثر عملية استئصال اللوز، حيث قامت الأسرة بتحرير محضر ضد المركز والطبيب المسؤل .

وانتقلت الدكتورة شيرين مسعد مدير العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، إلى المركز اليوم عقب تلقى شكاوى من المركز بعد وفاة الطفلة، وتم غلق المركز، وتم عمل تقرير مفصل عن أسباب الغلق إلى وكيل وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية.  

تلقى  اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية،  إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بوفاة طفلة مقميةبقرية الروضة دائرة المركز، واتهمت أسرتها مركز خاص بوفاتها أثناء إجراء عملية اللوز، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

صحة المنوفية

مركز صحى بركة السبع



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة