صحة المنوفية تغلق مركز صحى خاص توفت فيه طفلة بسبب عملية لوز لمخالفته اللوائح

وانتقلت الدكتورة شيرين مسعد مدير العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، إلى المركز اليوم عقب تلقى شكاوى من المركز بعد وفاة الطفلة، وتم غلق المركز، وتم عمل تقرير مفصل عن أسباب الغلق إلى وكيل وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بوفاة طفلة مقميةبقرية الروضة دائرة المركز، واتهمت أسرتها مركز خاص بوفاتها أثناء إجراء عملية اللوز، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.