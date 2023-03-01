شرطة النقل والمواصلات تضبط هاربين من تنفيذ أحكام

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة ل شرطة النقل والمواصلات جهودها لضبط المحكوم عليهم الهاربين، حيث ضبطت شخص مطلوب ضبطه للتنفيذ فى قضيتى "سرقة – مخدرات"ن بإجمالى مدة حبس بلغت 13 سنة وغرامة 10 آلاف جنيه مقيم بدائرة مركز دشنا بقنا، أثناء تواجده بمحطة سكك حديد المنيا.

وضبطت أحد الأشخاص مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية "سرقة" بإجمالى مدة حبس بلغت 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.