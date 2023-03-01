اليوم السابع
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شرطة النقل والمواصلات تضبط هاربين من تنفيذ أحكام

الأربعاء، 01 مارس 2023 12:11 م
شرطة النقل والمواصلات تضبط هاربين من تنفيذ أحكام قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات جهودها لضبط المحكوم عليهم الهاربين، حيث ضبطت شخص مطلوب ضبطه للتنفيذ فى قضيتى "سرقة – مخدرات"ن بإجمالى مدة حبس بلغت 13 سنة وغرامة 10 آلاف جنيه مقيم بدائرة مركز دشنا بقنا، أثناء تواجده بمحطة سكك حديد المنيا. 
 
وضبطت أحد الأشخاص مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية "سرقة" بإجمالى مدة حبس بلغت 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة  أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

شرطة النقل والمواصلات

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المنيا

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