شحن 52 ألف طن من خام الكلنكر و35 ألف طن أسمنت فى ميناء شرق بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

أعلن المكتب الإعلامى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى بيان صادر اليوم الأربعاء، عن انتعاش حركة سفن البضائع العامة بموانى بورسعيد فقد استقبلت الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد السفينة ETGSOUT HERNCROSS القادمة من تركيا، وتبلغ الحمولة الكلية للسفينة 35607 أطنان، وذلك لشحن 52 ألف طن من خام الكلنكر إلى كوت ديفوار المستورد الأول لخام الكلنكر من الميناء.

كما استقبلت السفينة KINLING القادمة من إيطاليا بحمولة 22360 طنا، وذلك لشحن 35 ألف طن أسمنت أبيض إلى سيراليون.

وذكر البيان أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة BOMAR JUPITER القادمة من قبرص، لشحن 8 آلاف طن صودا كاوية وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات الشحن متجهة إلى تركيا .

كما وصل الميناء السفينة ZAMZAM 1 القادمة من تركيا وذلك لتفريغ 3553 طن رخام بالميناء.

واتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.