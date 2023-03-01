شباب سيناء: الدولة بدأت ولن تتراجع عن تعمير أرض الفيروز

شمال سيناء ـ محمد حسين

أكد شباب شمال سيناء أن الدولة بدأت ولن تتراجع عن تعمير سيناء والأمر اعطاه الرئيس والتنفيذ أصبح أمر واقع، حيث قال إسلام حمدى عروج، من شباب مدينة العريش وأحد أنجال بطل من أبطال حرب أكتوبر، إنهم على ثقة أن الدولة بدأت ولن تتراجع عن تعمير، وأن الأمر اعطاه الرئيس والتنفيذ أصبح أمر واقع وهو ماننتظره من سنوات سبقنا من قبل أباء واجداد وهم ينتظرون حلم التعمير.

اضاف انه فخور انه وشباب سيناء طوال مراحل الحرب على الإرهاب كانوا ظهير للدولة، وهم يتنقلون فى مجموعات عمل لتلبية إحتياجات كل من أضر بهم الإرهاب فى أماكن تنقلهم، وفى المستشفيات عندما كانت تأتى الإصابات، مشيرا انها كانت أيام صعبة خلالها ننتظر الفرج الذى جاء.

وتابع "محمد الزملوط" من شباب مركز بئر العبد، بقوله هناك إجماع خلال العقود السابقة أن التنمية على أرض سيناء كانت تسير ببطء يشبه التوقف، فلم تكن جاذبة بالقدر الكافى للاستثمار والتعمير، ولقد اعتدنا ذلك كأبناء سيناء رغم تعاقب النداءات والتنبيهات بحتمية دفع عجلة التنمية بشكل أكبر، خاصة وأن التنمية هى خط دفاع أول لمجابهة أى خطر من أى نوع، ولعل خطاب الرئيس الجاد والمحفز ومشهد اصطفاف المعدات والتوجيهات الصارمة فى سابقة لم تعهدها سيناء من قبل، هى مدعاة لأمل جديد يبشر بطفرات ووثبات تنموية على أرض سيناء.

وتابع "سعيد زايد" من شباب قرى رفح أن القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لديها إصرار واضح على تحقيق تنمية شاملة ومتكاملة على أرض سيناء وفى أسرع وقت بعد كم التضحيات التى بذلتها قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة وأبناء سيناء الشرفاء لتحررها من الإرهاب الأسود.

وتابع لا يخفى على أحد المشاريع التنموية والخدمية العملاقة التى تشهدها محافظة شمال سيناء فى جميع المجالات الصحة والتعليم والزراعة والإسكان والمرافق والطرق ومحطات تحلية المياه بالتوازى مع افتتاح جامعة العريش وإنشاء المصانع والموانى وانفاق قناة السويس وجذب الاستثمارات فى مختلف القطاعات، هذا كله مطمئن ويبشر بمستقبل مشرق لسيناء وأهلها إدراك الدولة المصرية خاصة بعد 2014 أن الحل الوحيد لإنهاء كافة المشكلات الأمنية فى شبه جزيرة سيناء هو تدعيم النشاط الاقتصادى وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة لأهالى سيناء والحكومة المصرية ماضية فى إحداث تطويرات جوهرية فى جميع المجالات وهو ما يساعد على زيادة ربط سيناء بالوطن الأم لينعكس ذلك فى القريب على زيادة حركة التنمية فيها مما يشير إلى إمكانية حدوث موجات من الهجرة البشرية الإيجابية إلى سيناء وبالتالى دحر أى محاولات خبيثة من الأطراف الخارجية لإستغلال هذه البقعة الهامة فى تهديد أمن واستقرار البلاد.

وقال "ايهاب الشلبى" من شباب مدينة العريش انهم كشباب يتطلعون أن تكون سيناء عاصمة الخير لمصر الصناعية التى يقوم عليها الاقتصاد المصرى.وأن ابناء سيناء يواصلون دورهم الوطنى فى البناء ليكونوا الدرع والسيف لهذه المشاريع، يشاركون فى صناعة المجد والمستقبل.

وقال "خليل الليثى" من شباب مدينة العريش، انهم يتنفسون الصعداء بعد سنوات عجاف مرت بهم، لافتا أن ما يحدث على أرض سيناء هو واقع جديد بمشروعات جديدة وبنية تحتية يسير العمل فيها ليل نهار.