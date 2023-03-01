سكرتير مساعد قنا يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي بنقادة

تفقد محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقة ياسر حمادي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، وأحمد يوسف، مدير وحدة نظم المعلومات والتحول الرقمي.

وتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي الذى يشمل 9 شبابيك منها 6 شبابيك لخدمات المركز التكنولوجي من تراخيص وتصالح، وشباكان للشهر العقاري، وشباك لذوى الهمم، كما اطمئن على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والوقت المستغرق فى تنفيذها.

وقال أبو كريشة، إن مشروع التحول إلى الحكومة الرقمية يحظى باهتمام كبير من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، لما يمثله من أولوية في خطط واستراتيجيات الدولة، لدوره الحيوي والرئيسي في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر وبسيط، مضيا أن المراكز التكنولوجية تقدم العديد من الخدمات المحلية التي يتم تقديمها بالإدارات الهندسية، مثل طلبات استخراج بيان صلاحية، ترخيص مباني، هدم، تعلية، ترخيص محلات، اشغالات، إعلانات، تصاريح حفر، وغيرها من الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية.

