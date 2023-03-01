سعر جرام الذهب اليوم الخميس 28 فبراير 2023 في مصر

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في سعر جرام الذهب اليوم الخميس 28 فبراير 2023 وبلغ سعر عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1670 جنيها للجرام في تداولات منتصف اليوم بدون إضافة مصنعية ، في حين سجل سعر اونصة الذهب عالمياً مستوى 1808 دولار في المعاملات الفورية.



أسعار الذهب اليوم عيار 21 يسجل 1670 جنيها

عيار 24 يسجل 1910 جنيها

عيار 18 يسجل 1430 جنيها

عيار 14 يسجل 1115 جنيها

الجنيه الذهب 13360 جنيها

يواصل الذهب في البورصة العالمية التراجع بشكل ملحوظ على مدار تداولات الأسبوع الجاري وكذلك منذ مطلع شهر فبراير 2023 مع استمرار الضغط الكبير على المعدن الثمين نتيجة ارتفاع الدولار وتوقعات استمرار اتجاه البنك الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة للوصول إلي مستهدف خفض التضخم ل 2 %، كذلك سوق الذهب في مصر سجل استمرار في هبوط الذهب الي مستويات 1670 جنيها



سوق الذهب العالمى

تتداول أسعار الذهب العالمية بالقرب من أدنى مستوى سجلته في 2023، وذلك في آخر أيام التداول لشهر فبراير الذي شهد انتكاسة كبيرة في أسعار الذهب بسبب تعافى الدولار وتعهد الفيدرالي الأمريكي بمحاربة التضخم، بحسب gold Bullion وتداولت أسعار الأونصة في الأسواق العالمية اليوم عند المستوى 1810.60 دولار للأونصة وقت كتابة التقرير منخفضة بنسبة 0.35% وذلك بعد أن سجلت أدنى مستوى في عام 2023 عند 1804.56 دولار للأونصة.

وكشف التقرير الفني لجولد بيليون ، أن شهر فبراير شهد أكبر انخفاض فى أسعار الذهب منذ 20 شهر بنسبة 6.2% ليفقد أكثر من 114 دولار من قيمته، في الوقت الذي شهد فيه الدولار الأمريكي ارتفاع بنسبة 2.6% عن نفس الفترة وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، كما استكمل الدولار الأمريكي ارتفاعه مقابل العملات الرئيسية اليوم الثلاثاء ليقترب من إنهاء شهر فبراير على مكاسب كبيرة تمحي جزء كبير من خسائره الماضية التي استمرت 4 أشهر متتالية، ليتسبب بهذا في دفع أسعار الذهب إلى الهبوط بشكل حاد كون الذهب سلعة تسعر بالدولار.

ينصب التركيز هذا الأسبوع على قراءات مؤشر مديري المشتريات الأمريكية للقطاع الصناعي لشهر فبراير، والتي من المتوقع أن تظهر بعض الهدوء في النشاط الاقتصادي حيث يكافح أكبر اقتصاد فى العالم مع ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة

البنك الاحتياطى الفيدرالى أظهر أنه مستعد لتحمل المزيد من التباطؤ في النمو قبل أن يتمكن من إيقاف وتيرة رفع أسعار الفائدة، خاصة مع تصميمه للوصول إلى هدف التضخم عند 2%، وتشير أغلبية التوقعات إلى رفع 25 نقطة أساس في أسعار الفائدة خلال 3 اجتماعات قادمة للبنك الفيدرالي في مارس ومايو ويونيو لتصل الفائدة إلى نطاق 5.25% - 5.50%.

من جهة أخرى ظهرت بعض التوقعات التي أشارت أن الفيدرالي قد يفاجئ الأسواق فى اجتماعه القادم في مارس ويلجئ إلى رفع الفائدة 50 نقطة أساس، ارتفاع أسعار الفائدة ينذر بالسوء لأسواق المعدن النفيس، بالنظر إلى أنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير ذات العوائد. بينما في المقابل تنتعش أسواق السندات الحكومية التي تستقبل استثمارات كبيرة بسبب ارتفاع العائد الذى تقدمه مقارنة مع الذهب منعدم العائد.

من جهة أخرى قال عضو البنك الفيدرالي فيليب جيفرسون أنه من المهم عودة هدف التضخم إلى 2% للسماح بمكاسب اقتصادية مستدامة، ويوجد الآن تصميم قوي من الفيدرالى لاتخاذ اللازم لخفض معدلات التضخم ويدرك البنك أنه قد يستغرق بعض الوقت.

تأتى تصريحات جيفرسون مشابهة لتصريحات عضوة البنك لوريتا ميستر السابقة التى أوضحت أنه لابد من الاستمرار فى عمليات رفع أسعار الفائدة لوصول التضخم إلى المستوى المطلوب في ظل قوة قطاع العمالة وبيانات مبيعات التجزئة الأخيرة التى تظهر قوة فى معدلات الإنفاق.

رابطة سوق سبائك الذهب فى لندن (LBMA) وهى رابطة تجارية دولية تمثل السوق العالمي لسبائك الذهب والفضة التي لديها قاعدة عملاء عالمية. أظهرت فى تقرير لها أنه مع نهاية يناير انخفضت كمية الذهب المحتفظ بها فى خزائن لندن إلى 9032 طن منخفضة بنسبة 0.2% عن الشهر السابق، لتصل قيمته إلى 558.7 مليار دولار.