سبق اتهامه فى 21 قضية.. ضبط قهوجى بحوزته مواد مخدرة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت مباحث مركز فوة بمحافظة كفر الشيخ من ضبط قهوجي، له معلومات جنائية، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش.



تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً يفيد ضبط «ج.م.ن» 33 سنة، قهوجي، مقيم بمدينة فوة، سبق اتهامه في 21 قضية، آخرها القضية رقم 5638 لسنة 2021 م جنح مركز فوة «سرقة».



وألقى ضباط المباحث القبض على المتهم بحوزتـه كمية من الحشيش المخدر تزن حوالي 400 جرام ومبلغ مالي وهاتف محمول، وحرر رجال الشرطة المحضر 3006 لسنة 2023م جنايات مركز فوة.



