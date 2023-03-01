سبق اتهامه فى 21 قضية.. ضبط قهوجى بحوزته مواد مخدرة بكفر الشيخ

تمكنت مباحث مركز فوة بمحافظة كفر الشيخ من ضبط قهوجي، له معلومات جنائية، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش.
تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً يفيد ضبط «ج.م.ن» 33 سنة، قهوجي، مقيم بمدينة فوة، سبق اتهامه في 21 قضية، آخرها القضية رقم 5638 لسنة 2021 م جنح مركز فوة «سرقة».
وألقى ضباط المباحث القبض على المتهم بحوزتـه كمية من الحشيش المخدر تزن حوالي 400 جرام ومبلغ مالي وهاتف محمول، وحرر رجال الشرطة المحضر 3006 لسنة 2023م جنايات مركز فوة.
سبق اتهامه فى 21 قضية.. ضبط قهوجى بحوزته مواد مخدرة بكفر الشيخالأربعاء، 01 مارس 2023 12:15 م
كلابشات
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت مباحث مركز فوة بمحافظة كفر الشيخ من ضبط قهوجي، له معلومات جنائية، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش.
الموضوعات المتعلقة
أمن كفر الشيخ يكشف لغز مقتل ربة منزل ونجلها بقرية بكفر الشيخالأربعاء، 16 نوفمبر 2022 06:19 م
أمن كفر الشيخ يعيد 3 كيلو ذهبا لجواهرجى والنيابة تقرر حبس المتهمين بسرقتهاالسبت، 11 يونيو 2022 05:09 م
أمن كفر الشيخ يكشف لغز العثور على جثة سائق توك توك ملقاه بترعةالأربعاء، 04 مايو 2022 12:59 ص
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة