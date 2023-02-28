رئيس جامعة المنوفية: استمرار التدريب لرفع قدرات أعضاء هيئة التدريس

عقد الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية الجلسة الشهرية لمجلس الجامعة بحضور نائبا رئيس الجامعة الدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب والدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.

استهل القاصد الاجتماع بتقديم التهنئة لجميع أبناء الجامعة بمناسبة حلول شهر شعبان وقرب قدوم شهر رمضان المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، وبهذه المناسبة وافق مجلس الجامعة على صرف مكافأة للعاملين بالجامعة قدرها شهر بحد أدنى 1000 جنيه، متمنيا المزيد من التقدم والازدهار للجامعة.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة لأكاديمية هاواوي بكلية الهندسة الإلكترونية، وذلك لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال مؤتمر هاواوي السنوي الثالث لمنظومة بناء القدرات وذلك بحضور كلا الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومستر جيم ليو الرئيس التنفيذي لشركة هاواوي مصر.

والتهنئة لفريق جامعة المنوفية في رياضة الوشو كونج فو بمناسبة فوزه بالمركز الأول في بطولة الجامعات المصرية الدورة الـ 50 للشهيد الرفاعي تحت إشراف الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، حيث حقق الطالب عبد الرحمن محمد خليفة - كلية الآداب المركز الأول والميدالية الذهبية في وزن 65 ك، المركز الثالث والميدالية البرونزية في الأساليب للطالب عمرو أسامة البلتاجي كلية التربية النوعية.

والتهنئة لوفد كلية التربية النوعية المشارك فى فعاليات ملتقى الإبداع الرابع بجامعة الفيوم، حيث فازت الكلية في الملتقى بعدة جوائز: المركز الأول فى مجال البرمجيات التعليمية للطالب محمد يسري محمد سالم، المركز الثالث فى الفيلم الوثائقي للطلاب: احمد عاطف عباس، احمد محمد سيد الجمال ، مختار شربف فايد، عرض وتقديم الطالبه ميار سامي ربيع، وجائزة المركز الثالث عام في مجال تكنولوجيا التعليم، وجائزه لجنة التحكيم للتميز في مجال التربية الفنية طباعة المنسوجات الطالبة شرين خالد عبد المنعم الغرابلي، والمركز الثالث مجال الأشغال الفنية الطالبة تسنيم مصطفي أبو القاسم، والمركز الثاني مجال التصميم الطالبة انجى رمزى يوسف النجار، جائزة لجنة التحكيم للتميز في مجال التطريز الطالب محمد خالد عبد العزيز أبو حجازى، ومركز أول مكرر غناء فردي الطالبة: خلود موسي موسي البرقطاوي، وجائزة التميز في الكورال جامعة المنوفية، موجها التهنئة للطلاب الفائزين.

وأعلن رئيس الجامعة موافقة المجلس الأعلي للجامعات بجلسته الأخيرة علي تغيير اسم كلية التجارة ليصبح كلية الأعمال، موجها التهنئة للكلية.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بإدراج جامعة المنوفية ضمن أفضل الجامعات المصرية في تصنيف الجامعات الإسباني ويبومتركس الذي يصدر في إسبانيا عن المجلس العالي للبحث العلمي حيث تم إدراج 14 جامعة مصرية داخل التصنيف من بين أكثر من 1000جامعة مصرية حكومية وخاصة وأهلية، موجها التهنئة لجميع أبناء الجامعة، وأكد أنه يسعى لإنشاء وحدة التصنيفات الدولية تهدف إلى وضع جامعة المنوفية في مصاف الجامعات العالمية من خلال دراسة ومتابعة معايير تلك التصنيفات والعمل على استيفاء متطلباتها للارتقاء بالمستوى الأكاديمي للجامعة.

وناقش رئيس الجامعة الضوابط العامة للكتاب الإلكترونى ووجه بوضع ضوابط جديدة من شأنها تطوير الأطر العامة للكتاب الإلكترونى، وذلك تنفيذا للتوجهات الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للجامعات لتطوير منظومة التعليم العالى والتوجه نحو التعليم الإلكترونى المتطور، وأكد رئيس الجامعة أن الكتاب الإلكتروني يجب أن يتضمن صيغ مختلفة من الوسائط المتعددة وأيضا الربط المباشر بالمعلومات على الشبكة العنكبوتية، ويضم فيديوهات وتجارب شرح عملية، وسهولة التصفح بين أجزاء الكتاب لتحقيق الاستفادة الكاملة.

ووجه رئيس الجامعة العمداء بمتابعة الإنتهاء من رفع جميع الكتب على المنصة الالكترونية، وتكليف أعضاء هيئة التدريس بتنفيذ الضوابط العامة لهذا الأمر وعدم طباعة أى كتب ورقية أو مذكرات خارج الإطار العام لمنظومة الكتاب الإلكتروني، وفى حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أكد رئيس الجامعه على أهمية التدريب المستمر وتحسين أداء ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والعاملين وعقد دورات تدريبية متخصصة ومتنوعة لاكسابهم المهارات المختلفة، وتحديد المستهدف من هذه الدورات بدقة، إلى جانب وضع حقيبة تدريبية واضحة للتدريب، مشيرا إلي ضرورة حصر الوحدات التي تقوم بأنشطة تدريبية في الجامعة وعرض البرامج التدريبية علي اللجنة العليا للتدريب لإقرارها.

وأشاد القاصد ببرنامج التدريب بكليتي الزراعة والتمريض بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية مشيرا إلي ضرورة التركيز علي النشاط البحثي والبحث العلمي الموجه بالتعاون مع الجهات المانحة وفقا للاحتياجات الفعلية للمجتمع مع تشجيع المنح الدراسية لأعضاء هيئة التدريس.

واقترح رئيس الجامعة توفير موازنة من وحدة البحوث موجهة لحل المشكلات التى تواجه الإقليم والمجتمع.

وكلف رئيس الجامعة بتشكيل لجنة من مختلف التخصصات تقدم مقترح للانشاءات والتخصصات التى تحتاجها الجامعة ليتم تنفيذها بالمساحة التى تم تخصيصها لصالح توسعات جامعة المنوفية بمدينة السادات والتى تبلغ ٢٠٠ فدان، وعرضها على مجلس الجامعة لاتخاذ القرار النهائى بشأنها.

كما أحاط رئيس الجامعة الأعضاء بمقترح اللائحة الداخلية والمالية لجامعة المنوفية الأهلية ومناقشة أى مقترحات للوصول إلى النسخة النهائية من اللائحة.

هذا وقامت الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بعرض موضوعات القطاعان.