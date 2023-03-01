دراسة: الأسبرين قد يقلل من الإصابة بسرطان المبيض

كتبت فاطمة ياسر

الاستخدام المتكرر للأسبرين يقلل من خطر الإصابة ب سرطان المبيض ، بغض النظر عن معظم عوامل الخطر الجينية، حيث لوحظ الارتباط بين الاستخدام المتكرر للأسبرين وانخفاض خطر الإصابة بسرطان المبيض للأفراد الذين يعانون من عوامل الخطر الجينية أقل من المتوسط، وكانت تخفيضات المخاطر الأكثر أهمية بالنسبة للأورام المصليّة وبطانة الرحم عالية الدرجة، وذل وفقا لموقع “medicalxpress-””.

حيث قام باحثون من الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة بتجميع تحليل لثماني دراسات حالة وضوابط سابقة من اتحاد جمعية سرطان المبيض لتقييم العلاقة بين الاستخدام المتكرر للأسبرين وخطر الإصابة بسرطان المبيض. تم تعريف الاستخدام المتكرر للأسبرين على أنه استخدام يومي يتم الإبلاغ عنه ذاتيًا أو شبه يومي لمدة ستة أشهر أو أكثر. شمل الباحثون فقط الأفراد من ثماني دراسات مع البيانات الجينية المتاحة.

وتم تضمين المرضى الذين يعانون من سرطان المبيض غير المخاطي البالغ مجموعهم 4،476 و 6،659 من المشاركين الضابطين في التحليل. كان هناك 575 مريضا و 1030 مشاركا في المجموعة الضابطة أبلغوا عن استخدام الأسبرين بشكل متكرر. لم يتأثر الانخفاض بنسبة 13٪ في مخاطر الإصابة بسرطان المبيض المرتبط بتناول الأسبرين المتكرر بدرجة المخاطر المتعددة الجينات (PGS) ، وهو تقييم للمخاطر يعتمد على الارتباطات الجينية المعروفة بالمرض.

في التحليل ، لم يُظهر الأفراد الذين لديهم PGS أكبر من النسبة المئوية 80 ، وهي المجموعة الأكثر خطرًا وراثيًا ، انخفاضًا في المخاطر المرتبطة باستخدام الأسبرين. ومع ذلك ، يشير الباحثون إلى أن هذه المجموعة تقع خارج مؤشر الثقة الإحصائية لاستجواب البيانات وهو 95٪ CI - مما يعني أنه في حين أن الدراسة لم تكن قادرة على تأكيد الحد من المخاطر ، يمكن أن يحدث انخفاض ، حتى 13٪ ، لهؤلاء الأفراد مثل حسنًا ، وبالتالي لا ينبغي اعتباره نتيجة لاغية ولكن مجال يحتاج إلى مزيد من الدراسة.

وأشار الباحثون إلى أن الآثار الجانبية الخطيرة يمكن أن تحدث مع استخدام الأسبرين ، بما في ذلك قرحة المعدة والسكتة الدماغية النزفية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن معدلات الإصابة بسرطان المبيض في عموم السكان منخفضة (1.3٪ من النساء ، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية) ، ولا يُنصح باستخدام الأسبرين بشكل متكرر كإجراء وقائي لجميع النساء. يقترح الباحثون أن استخدام الأسبرين يمكن أن يكون مفيدًا بشكل انتقائي للأفراد الذين يعانون من ارتفاع درجات سرطان المبيض PGS لتحسين ملف مخاطر الفوائد والضرر لاستخدام الأسبرين المتكرر.