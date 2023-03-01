أسوان- صلاح المسن

شهد عبد الكريم لطفى وكيل وزارة، التربية والتعليم ب أسوان ، اليوم الأربعاء، بمقر المدينة الشبابية بأسوان، ختام فعاليات معسكر الملتقى الفكرى للطلاب والطالبات المتفوقين والموهوبين بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، تحت شعار الأنشطة الاجتماعية لبناء جيل مشارك مبدع مبتكر منتج "لمستقبل أفضل".

وذلك بحضور غريب محمود مدير عام الخدمات التربوية وفيصل نعيم مدير عام الخدمات التربوية، وسلمى محمود موجه عام التربية الاجتماعية، ولفيف من موجهى وأخصائى التربية الاجتماعية وعدد من المشرفين.

وقد أقيم معسكر "الملتقى الفكرى للمتفوقين والموهوبين" بأسوان على مدار ثلاثة أيام، خلال الفترة من الإثنين ٢٧ فبراير حتى الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣، وشارك به ٤٠ طالب وطالبة من المتفوقين والموهوبين بجميع الإدارات التعليمية، بمعدل ٢٠ طالب وطالبة بالمرحلة الإعدادية، و٢٠ طالب وطالبة بالمرحلة الثانوية.

ويذكر أن اليوم الأول شهد استقبال الطلاب وتسكينهم وتنظيم لقاء ترحيب وتعارف بينهم، ومحاضرات عن المشروعات القومية والذكاء الاصطناعي، وورش عمل تم خلالها تقسيم الطلاب إلى أُسر مختلفة لتنفيذ الأنشطة المنوعة.

بينما شهد اليوم الثانى زيارة الطلاب للمشروعات القومية ممثلة فى مصنع كيما وجهاز مدينة أسوان الجديدة، ثم استضافتهم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري "داعم المعسكر"، والقى الدكتورالفيصل عبدالحميد بالأكاديمية محاضرة عن المبدعين والمخترعين و إدارة الوقت، ثم نفذ الطلاب ورش فنية ضمت أشغال بالصلصال والطين الأسوانى والكرتون وكذلك أعمال يدوية، وتصميم صحف الحائط.

وأخيرًا شهد اليوم الثالث والأخير، فعاليات افتتاح المعرض الذى ضم العديد من الأعمال الفنية المختلفة التى نفذها الطلاب.

ثم قامت لجنة التحكيم بتقييم الطلاب من خلال أسئلة فى المعلومات العامة والأحداث الجارية والأنشطة التى يمارسها الطالب والابتكارات والموهبة لدى كل طالب، تمهيدًا لاختيار طالب وطالبة بكل مرحلة لتصعيدهم على مستوى الجمهورية لتمثيل محافظة أسوان، وتم تكريم جميع الطلاب المشاركين بالمعسكر.

وخلال ختام فعاليات معسكر "الملتقى الفكرى للمتفوقين والموهوبين بأسوان، دارحديث بين وكيل الوزارة والطلاب، حيث أكد عبدالكريم لطفى وكيل وزارة، التربية والتعليم بأسوان، أن المعسكر يهدف إلى تنمية التفكير الإبداعى لدى الطلاب وصقل مواهبهم المختلفة، وغرس قيم الانتماء والولاء للوطن فى نفوسهم، وتعريفهم بأهمية الوقت وكيفية إدارته بطريقة سليمة، ثم استمع لآراء الطلاب وأبرز الإيجابيات والسلبيات التى تم رصدها خلال فترة الإقامة.

وفى ختام فعاليات معسكر "الملتقى الفكرى للمتفوقين والموهوبين بأسوان، قدم عبدالكريم لطفى وكيل وزارة، التربية والتعليم بأسوان الشكر والتقدير لجميع القائمين على المعسكر والمساهمين فى نجاحه من لجان التحكيم والمشرفين وعلى رأسهم الموجه العام، ولجميع أبنائه الطلاب المشاركين وقدم عبدالكريم لطفى وكيل وزارة، التربية والتعليم بأسوان شكر خاص لإدارة المدينة الشبابية على حسن الاستقبال والضيافة،

متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.