حملة موسعة لشرطة البيئة والمسطحات لحماية الثروة الزراعية فى الجيزة والقليوبية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملة تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتى "الجيزة - القليوبية".

وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالى :-

فى مجال حماية الثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية والأسمدة والمخصبات والأملاح الزراعية تم تم ضبط ( 2 مصنع - مخزن – محل "بدون ترخيص") بمضبوطات بلغت ( 36 طن منتج نهائى أعلاف حيوانية – 53 طن منتج نهائى أسمدة زراعية – 47,1 طن منتج نهائى ومواد خام مخصبات وأملاح زراعية) مجهولة المصدر وبدون بيانات ومغشوشة ومقلدة ومحظور تداولها .

كما تمكنت فى مجال حماية البيئة "الصحة العامة والمواد الغذائية" من ضبط ( 3 مصانع – شركة - مقلة "بدون ترخيص") بمضبوطات بلغت ( 6 طن مواد غذائية – 3,5 طن منتج نهائى ومواد خام ومنظفات صناعية – 11 طن مواد خام مخلفات معدنية –500 كيلو جرام منتج نهائى لسبائك النحاس – 40 طن مواد خام مخلفات بلاستيك – 5 طن منتج نهائى خام البلاستيك – 5 طن مواد خام مخلفات أقمشة – 5 طن منتج نهائى قطن) مجهولة المصدر وبدون بيانات ومغشوشة ومقلدة .

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.