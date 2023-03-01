حملات تموينية فى 6 مراكز بكفر الشيخ.. والمحافظ يشدد على مواجهة المحتكرين

كفر الشيخ- محمد سليمان

شنت مجالس مدن دسوق وبلطيم والحامول وسيدي سالم وقلين، بمحافظة كفر الشيخ، حملات تموينية، بالتعاون مع مديريات الطب البيطري، والتموين، والصحة، والرقابة التموينية، وجهاز حماية المستهلك، على المحال والأسواق والمخابز، في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مشدداُ على استمرار حملات الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، للتأكد من من قوائم أسعار بيع السلع وتوفير السلع الغذائية ومدى صلاحيتها للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.

أكد المحافظ أنه لا تهاون مع المخالفين من التجار، وأن الحملات على الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع مستمرة، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار، ما أسفر عن تحرير 190 محضراً للمخالفين.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

تابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، استمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة على المخابز وتنفيذ حملة رقابية ومتابعة حملة المخابز، بنطاق قرية كفر مجر وتوابعها، وقد أسفرت الحملة تحرير عن تحرير 9محاضر، منهم 6 عدم إعلان 3 متنوع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تابع غريب أحمد عارف، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، الحملة التموينية على المحلات بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري و إدارة التموين والإدارة الصحية بسيدى سالم وذلك لضبط الأسواق، وأسفرت الحملة عن تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الاسعار،وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار حملات الرقابة، على الأسواق، والتأكد من ضبط الأسعار، والتصدي لأي ممارسات لاستغلال، المواطنين، والتعامل بمنتهى الحسم مع أي مخالفات.

وتابع اللواءعمروالفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الحملات التموينية على الأسواق، وضبط الأسعار، وتوافر كافة السلع بالأسواق، ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية، وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار، وتمكنت الحملات من تحرير 8 محاضر متنوعة، يقريه الربع,

تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية وأسفرت عن تحرير 8 محاضر متنوعة، وسحب عينات من مواد غذئية، وإعدام 30 كيلو مواد غذائية متنوعة غير صالحة,

تابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال الحملة المكبرة للمرور والتفتيش على المخابز والمحلات التجارية والمطاعم والكافيهات، وأسفرت عن تحرير 3 محاضر متنوعة.



حملات عل الاسواق ببلطيم



حملات على الاسواق بالحامول



حملات على الاسواق بكفر الشيخ



حملات على الاسواق بقلين