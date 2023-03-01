إزالة التعديات على الأراضى الزراعية ببلطيم فى كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدينة ومركز بلطيم عدد من الحملات، منها حملات نظافة وإزالة تعديات على أراضي الدولة، والأراضي الزراعية، وتسليم عقود تقنين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم تسليم عقدين تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنيين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، الأول لنصر مبروك محمد محمد بقرية الربع، على مساحة 70 مترا، وورثة شعبان أحمد دسوقي، وعنهم هلال أحمد شعبان بقرية الشهابية بمساحة ٣٣٢٥.٤١م تقريبا ـ بحضور مدير قسم أملاك الدولة بالمدينةـ مؤكداً أن إجمالي العقود التي تم تسليمها حتى الآن 189 عقد تقين أملاك دولة.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بسرعة الانتهاء من عقود تقنين أراضي أملاك الدولة لتسليمها للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، واستكمال جميع الإجراءات الخاصة بالتقنين، وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.

كما تابع رئيس مركز ومدينة بلطيم، التصدي لحالتين تعدى على أرض زراعية الأولى على مساحة 144 م تقريبا، وهي عبارة عن شدة خشبية لسقف دور أرضى بمنطقة السمنودي التابعة للوحدة المحلية لقرية الزهراء، والحالة الثانية إزالة تعد فى المهد على الأرض الزراعية بعزبة أبو سليمان، عباره عن أساس من البلوك الأبيض، وتم الإزالة حتى سطح الأرض، وتم تحرير محاضر بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازم.



رئيس مدينة بلطيم يسلم عقد تقنين