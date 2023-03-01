حبس دجال أوهم ضحاياه بقدرته على فك السحر فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبى

قررت نيابة اللبان بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم أنه له القدرة على السحر والشعوذة، والتحفظ على الهاتف المحمول لفحصه، وسرعة طلب تحريات ضباط المباحث عن الواقعة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، يفيد برصد صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والتى يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على القيام بأعمال السحر والدجل مقابل مبالغ مالية.

على الفور، تم إجراء التحريات اللازمة وتحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها وتبين أنه عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم، وعقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة اللبان بالإسكندرية.

بتفتيشه عثر بحوزته على هاتف محمول "محمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة بترتيب اللقاءات مع المجنى عليهم" وعدد من الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل والشعوذة.

بمواجهته أقر بممارسة نشاطه الإجرامى بقصد النصب والإحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بطريقة غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

على صعيد آخر، كانت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار رفعت محمد على عامر رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار أيمن بديع لبيب، والمستشار طارق حسين الصيرفى، والمستشار شريف السيد جبر، وسكرتير المحكمة محمد احمد البغدادى، قضت بالسجن 10 سنوات للمتهم " ن.ع.خ" سائق توكتوك، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية اول، إلى قيام المتهم " ن.ع.خ" سائق توكتوك بمزوالة نشاطا إجراميا فى الإتجار بالمواد المخدرة، وعقب اتصال من أحد المصادر السرية انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده، وابصرت المتهم مستقلا دراجة نارية، فتم القاء القبض عليه والتحفظ على الدراجة النارية وبتفتيشه عثر بحوزته على قطعة من مخدر الهيروين، وبتفتيش شخصه تبين بحوزته هاتف محمول ومبلغ مالى وبمواجهته، أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة، تبين من تقرير المعمل الكيميائى أن القطعة بحوزة المتهم لجوهر الهيروين ووزنت 221.26 جراما، وامرت بحبس المتهم وإحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها المتقدم على المتهم.