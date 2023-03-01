اليوم السابع
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الأربعاء، 01 مارس 2023 12:26 م
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أعلن قدرته على السحر.. سقوط أشهر دجال فى الإسكندرية

الأربعاء، 01 مارس 2023 12:22 م
أعلن قدرته على السحر.. سقوط أشهر دجال فى الإسكندرية حملة أمنية - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، والتى يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على القيام بأعمال السحر والدجل نظير مبلغ مالى.
 
بإجراء التحريات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها وتبين أنه شخص مقيم بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم، وعقب تقنين الإجراءات تم بطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة اللبان بالإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول "محمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة بترتيب اللقاءات مع المجنى عليهم" وعدد من الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل والشعوذة، وبمواجهته أقر بممارسة نشاطه الإجرامى بقصد النصب والإحتيال على المواطنين، والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بطريقة غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

السحر والدجل

الإدارة العامة لحماية الآداب

القبض على ساحر

أخبار الحوادث

امن الإسكندرية

القبض على دجال



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