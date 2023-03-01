جهاز تنمية المشروعات فى سوهاج يعقد ورشة عمل حول آليات التمويل

نفذ جهاز تنميه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة سوهاج ورشة عمل خاصة حول آلية تمويل المشروعات المتوسط، وفقًا لتوجيهات باسل رحمى رئيس الجهاز التنفيذي لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وبمتابعة هاني عماد رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، والدكتور محمد عبدالملك رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية.

حضر ورشة العمل المهندس عمرو إبراهيم الهواري مدير المنطقة السادسة، وأحمد عفيفي" تسويق وائتمان المناطق، ومحمد أسامة بكري مدير إدارة الائتمان المركزية، وأسامة احمد دياب مدير إدارة متابعة التمويل، ونادر عبدالظاهر مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بسوهاج، والدكتور طارق عزالدين مدير ائتمان المنطقة السادسة، وبحضور محافظات (سوهاج- قنا- البحر الأحمر- أسوان- الأقصر).

وتناولت ورشة العمل الخاصة التيسيرات التي تمت على آلية تمويل المشروعات المتوسطة، ومنها رفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات لـ 30 مليون جنيه، وتيسيرات أخرى مستندية، وزيادة مدة التمويل.