جمال اللوغاني يستلم اليوم مهام عمله أمينا عاما جديدا لمنظمة أوابك

كتبت -مروة الغول

تسلم المهندس جمال عيسى اللوغاني مهام عمله كأمين عام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول " أوابك " إعتباراً من الأول من شهر مارس 2023، وقد أعرب في تصريح مقتضب عن شكره العميق لمجلس وزراء المنظمة على الثقة الكبيرة التي منحت له لتولي مهام الأمانة العامة للمنظمة آملا أن يكون عند حسن ظن الجميع.

وأضاف المهندس جمال عيسى اللوغاني، بأنه سوف لن يدخر جهدا في سبيل تطوير عمل ونشاط المنظمة بهدف مواكبة التحديات والتطورات المستجدة في مجال الطاقة كأمن الطاقة وقضايا تغير المناخ، فضلاً عن التحديات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي .