جامعة الإسكندرية توافق على 500 منحة دراسية بتخفيض 50% لطلاب الحقوق

الإسكندرية أسماء على بدر

وافقت جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية على اعتماد 500 منحة دراسية بخصم 50% من قيمة الساعات المعتمدة لطلبة دبلومات الدراسات العليا بكلية الحقوق خلال فصل الربيع 2023 للعام الجامعي 2023/2024.

كما وافق المجلس على إنشاء الدبلوم المهني في جراحة أورام النساء بكلية الطب، وإنشاء الدبلوم المهنية في طب الجنين بكلية الطب ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين كلية الحقوق جامعة الإسكندرية وجامعة البريمي بسلطنة عمان، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية ( كلية التربية الرياضية بنين - أبو قير) وجامعة اليرموك بالمملكة الأردنية الهاشمية، وتجديد الإتفاقية الإطارية بين جامعة الإسكندرية وجامعة بواتييه بفرنسا، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة كوت دازور بفرنسا، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة ولاية طشقند للدراسات الشرقية باوزباكستان، وبروتوكول التعاون بين كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية ومديرية الشئون الصحية بالاسكندرية، وبروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية ووزارة الصحة والسكان، وبروتوكول التعاون بين كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الإسكندرية والنقابة العامة للمهن الرياضية، واتفاقية التعاون بين كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الإسكندرية وجامعة ويسترن أونتاريو بكندا، واتفاقية تبادل الطلاب بين جامعة الإسكندرية وبين مدرسة الهندسة المدنية البيئية وإدارة الأراضي بإيطاليا درجة الماجستير في الهندسة البيئية وتخطيط الأراضي.

ووافق المجلس على ترقية 23 عضو هيئة تدريس، 10 إلى وظيفة أستاذ، 13 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 17 مدرس، ومنح 63 درجة دكتوراه، 108 درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.