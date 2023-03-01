رئيس جامعة الإسكندرية يطالب بأهمية إنشاء قاعدة قوية من الكفاءات الشبابية

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، خلال انعقاد مجلس الجامعة على ضرورة الاهتمام بملف إعداد وتأهيل مساعدو العمداء والوكلاء لخلق كوادر مستقبلية قادرة على التعامل مع المهام الجامعية المختلفة ومشروعات التطوير التى تتبناها الجامعة وإنشاء قاعدة قوية من الكفاءات الشبابية تكون مؤهلة للعمل الجامعى والإدارى وقادرة على القيادة فى المستقبل.

كما طالب بضرورة الالتزام بالجدول الزمنى للفصل الدراسى الثانى، مع الاهتمام بخريطة الأنشطة الطلابية المتنوعة، لافتًا إلى انتهاء الكليات من إعلان نتائج الفصل الدراسى الأول لجميع الطلاب.

وأكد على عمداء الكليات التأكيد على دور المرشد الأكاديمى لتوجيه الطلاب بجميع الكليات، كما أكد على ضرورة الاهتمام بالمجلات العلمية والنشرات الدورية التى تصدرها كليات الجامعة، واستمرار تقديم الدعم للباحثين لزيادة النشر العلمى فى المجلات العلمية المرموقة؛ للارتقاء بتصنيف الجامعة فى كُبرى التصنيفات العالمية.

وأحيط المجلس علمًا بتوقيع اتفاقية التعاون بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ومنظمة العمل الدولية بهدف إطلاق برنامج التعليم العالى للإرشاد المهنى من أجل التوظيف بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO) وبتمويل مقدم من المملكة المتحدة، موضحًا أن المرحلة الأولى تضمنت إنشاء منصات تفاعلية بسبع جامعات حكومية من ضمنها جامعة الإسكندرية، وأشار أن هذه البرامج ستساعد على تنمية مهارات وقدرات الطلاب للحصول على فرص عمل أفضل، والمساعدة فى دعم النمو الاقتصادى الشامل لافتًا أن هذه البرامج سيتم طرحها من خلال مراكز التطوير المهنى بالجامعة.