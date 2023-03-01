توسعة شارع عبد الهادى راضى شرق كفر الشيخ ورصف طريق راضى مرسى النجار غربها

تشهد مدينة كفر الشيخ، أعمال رصف وتوسعة عدد من الشوارع غرب وشرق العاصمة، ومنها الشارع الرئيسى للمحافظة عبدالهادى راضى من دوران النصر والمتجه للاستاد ومنه لموقف كفر الشيخ العمومى، نظرا لوجود زحام وتوقف الحركة المرورية، والعمل على تيسير الحركة المرورية بوسط العاصمة، إضافة لبدء الأعمال التمهيدية للرصف بشارع راضى مرسى النجار، بالعزبة الجديدة غرب كفر الشيخ، بكشط الطبقة الإسفلتية القديمة تمهيداً لوضع الطبقة الجديدة.

يأتى ذلك ضمن خطة تطوير الطرق والشوارع التى شهدتها مناطق شرق وغرب العاصمة، فتم توسعة شارع الجيش وتحويله اتجاها وحداً، إضافة لتوسعة شارع البنوك وتحويله اتجاها واحدا، وتوسعة شارع ابراهيم المغازى، والنبوى المهندسى، وشارعى ال47 حتى موقف كفر الشيخ العمومى مرورا بميدان عابدين، اضافة لاعمال التوسعة والرصف التى شهدتها منطقة غرب كفر الشيخ، بدء من شارع صبرى القاضى، وامتداده ماراً بسوق الجملة، ومفترق الطريق المتجه لمحلة موسى والجهة الأخرى المتجهة لحى سخا، إضافة لإنشاء شارع 21 غرب المدينة، ومحور سعد زغلول وما حدث به من أعمال تطوير، سهل الانتقال من غرب لشرق العاصمة والعكس.

كما تم إنشاء طريق جديد بدء من مسار العائلة المقدسة متجها لرافد الطريق الدولى " كفر الشيخ طنطا"، ومنه لطرق ابو عمر الجديبد للربط بين رافدى الطريق الدولي" كفر الشيخ طنطا، كفر الشيخ المحلة، وربطهما بغرب كفر الشيخ، إضافة لمحور الزهرى بالقنطرة البيضاء وربطه برافد الطريق الدولى كفر الشيخ بلطيم، وغيرهم من الطرق والمحاور التى تم إنشاؤها وتوسعتها.