محافظ كفر الشيخ يتفقد المشروعات الخدمية ومركز التنمية الشبابية.. صور

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ اليوم الأحد، بحضور المهندس حسن صفوت موافى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، عددا من المشروعات الخدمية الجاري إنشاؤها غرب وشرق مدينة كفر الشيخ.
كما تفقد محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية بمركز التنمية الشبابية المجاور لطريق كفر الشيخ سخا، على خمسة أفدنة شرق مدينة كفر الشيخ بحى سخا، والذي يضم عدد من المنشآت الرياضية والكافتيريات توفر كل احتياجات المترددين على المركز ومبنى إداري وعدد من الابنية وملعب سباحة أوليمبي ومبنى أنشطة وقاعة احتفالات وملعبين كرة قدم خماسى.
والتقى محافظ كفر الشيخ بعدد من المواطنين خلال جولته التفقدية، موجها بسرعة الاستجابة لطلباتهم، كما تفقد عدداً من الميادين، موجها بإزالة الإشغالات على جانبي الطريق، كما تفقد عدد من الشوارع بحي المحافظة والأعمال الجارية بالطريق الموازي لشريط السكة الحديد.
الطريق الجديد الرابط بين شرق وغرب كفر الشيخ
توسعة طريق القنطرة من ناحية الكوبري الجديد
جانب من زراعة الاشجار
زراعة الاشجار بمدينة كفر الشيخ
كوبري القنطرة
متابعة الخدمات بالشوارع
متابعة المحافظ لانشاء الطرق
محافظ كفر الشيخ خلال جولته
محافظ كفغر الشيخ خلال متابعة انشاء كوبري سخا العلوي
موفع انشاء مركز التنمية الشبابية
موقع انشاء كوبري سخا العلوي
موقع انشاء مركز التنمية الشبابية_1
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