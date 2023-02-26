محافظ كفر الشيخ يتفقد المشروعات الخدمية ومركز التنمية الشبابية.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ اليوم الأحد، بحضور المهندس حسن صفوت موافى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، عددا من المشروعات الخدمية الجاري إنشاؤها غرب وشرق مدينة كفر الشيخ.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية بمركز التنمية الشبابية المجاور لطريق كفر الشيخ سخا، على خمسة أفدنة شرق مدينة كفر الشيخ بحى سخا، والذي يضم عدد من المنشآت الرياضية والكافتيريات توفر كل احتياجات المترددين على المركز ومبنى إداري وعدد من الابنية وملعب سباحة أوليمبي ومبنى أنشطة وقاعة احتفالات وملعبين كرة قدم خماسى.

والتقى محافظ كفر الشيخ بعدد من المواطنين خلال جولته التفقدية، موجها بسرعة الاستجابة لطلباتهم، كما تفقد عدداً من الميادين، موجها بإزالة الإشغالات على جانبي الطريق، كما تفقد عدد من الشوارع بحي المحافظة والأعمال الجارية بالطريق الموازي لشريط السكة الحديد.