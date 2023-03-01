تعيين الدكتور محمد توفيق عميدًا لكلية الآداب بجامعة سوهاج

سوهاج: محمود مقبول

أعلنت جامعة سوهاج صدور قرار جمهورى بتعيين الدكتور محمد توفيق محمد إبراهيم عميداً لكلية الآداب بجامعة سوهاج لمدة ثلاث سنوات .

يذكر أن القرار صدر وفقاً لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ وعلى ما عرضه الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

من جانبه هنأ الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، العميد الجديد الدكتور محمد توفيق متمنياً له دوام التوفيق، وموجهاً الشكر والامتنان والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و للدكتور كريم مصلح عميد الكلية السابق على ما قدمه من مجهودات خلال الفترة الماضية.

يذكر أن رئيس جامعة سوهاج، صدور قرار بتعيين الدكتور خالد عبد اللطيف عمران نائباً لرئيس جامعة سوهاج لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة لمياء أبو زيد عميداً لكلية التربية النوعية.

ووجه الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة التهنئة لكل من الدكتور خالد عمران والدكتورة لمياء ابو زيد متمنيًا لهما التوفيق والنجاح فى مهام منصبهما الجديد، كما وجه شكره ايضاً للدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وللدكتورة زينب محمود على ما قدماه لكلية التربية النوعية من جهود خلال الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد عبد اللطيف كان يشغل منصب عميد كلية التربية بالجامعة، والدكتورة لمياء كانت تشغل منصب وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب.