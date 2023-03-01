تعليم القليوبية تنفذ خطة إخلاء مبانى المدارس فى حالة الطوارئ.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الأربعاء، تنفيذ خطة تجربة الإخلاء السريع بالمدارس، حيث تم تنفيذ التجربة بمدرسة ناصر الإعدادية، ومدرسة ابن خلدون الابتدائية المشتركة بإدارة بنها التعليمية، وإخلاء المدرسة خلال دقيقة واحدة، موجهة الشكر للعاملين بالمدارس على تنفيذ تجربة خطة الإخلاء لتدريب الطلاب عليها في حالة حدوث زلازل أو حريق أو أي طوارئ.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، فى بيان لها، أنه يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأشارت إلى أن ذلك جاء بحضور فوزية إسماعيل مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، ومحمد حسن جاد مدير العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، وتامر القلا مدير إدارة الأمن بالمديرية.

وأوضحت مدير تعليم القليوبية أن التجربة تهدف لتدريب الطلاب والمعلمين والعاملين بشكل ميداني على إخلاء المدارس في حالة الطوارئ والكوارث تحت إشراف وتنظيم مدير إدارة بنها هناء جودة، وأحمد زكي مدير إدارة الشئون التنفيذية، ورامي سعد مسئول الأمن بالإدارة، ومحمد عفت مسئول العلاقات العامة بالإدارة.



تنفيذ خطة الإخلاء بمدارس القليوبية



سماح إبراهيم مدير تعليم القليوبية



متابعة تنفيذ خطة الإخلاء



مدير تعليم القليوبية خلال متابعة المدارس