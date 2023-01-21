فتح باب الترشح لرئاسة 8 جامعات حكومية.. اعرف شروط التقدم

كتب محمد صبحى

بالتزامن مع بدء المجلس الأعلى للجامعات اليوم السبت فتح باب الترشح لرئاسة 8 جامعات حكومية وهى جامعة عـين شمس، وجـامعـة بنهـا، وجـامعـة كفـر الشيخ، وجامعة سوهاج، وجامعة دمنهور، وجامعة دمياط، وجـامعـة الوادى الجـديد، وجـامعـة مطروح، يرصد اليوم السابع أبرز شروط الترشح لمنصب رئيس جامعة وهى:-

1- أن يكون المتقدم للترشح من الأساتذة العاملين بإحدى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، على أن يكون شغل وظيفة أستاذ لمدة 5 سنوات على الأقل للترشح لوظيفة رئيس الجامعة وأن يكون أستاذا عاملا بالكلية أو المعهد حال الترشح لعمادة أي منهما.

2- أن يكون المرشح على رأس عمله بالجامعة وقت تقديم طلب الترشح.

3- إلا يكون المرشح قد سبق له شغل الوظيفة المتقدم لها عن طريق التعيين إلا لمرة واحدة على الأكثر.

4- ألا يكون المرشح قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

5- ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبى إلا إذا تم إلغاؤه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبة من قبل السلطة المختصة.

6- ألا يكون المرشح متوليا لأى منصب حزبى وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب.