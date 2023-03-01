تعرفى على تأثير الأيلاينر والماسكارا على صحة عينك

كتبت نهير عبد النبى

الماسكارا والأيلاينر وغيرهما من ماكياج العيون قد تكون شيئا أساسيا عند بعض الفتيات ولا يمكن الاستغناء عنها، ولكن قد تسبب هذه الأشياء مشاكل عديدة فى العين، وحسب ما ذكره موقع webmed اتضح أن منطقة أعيننا يمكن أن تمتص ما نضعه عليها (بما في ذلك الماسكارا) وأن مكياج العيون التقليدي يضعنا في خطر أكبر لوجود مواد كيميائية سيئة، و ترتبط هذه المواد الكيميائية بمشاكل صحية مثل اضطراب الغدد الصماء والسرطان والمشاكل السلوكية العصبية.

اثبتت بعض الأبحاث أن على الرغم من ذلك فعندما ننتقل إلى مكياج نظيف ، تنخفض مستويات بعض المواد الكيميائية غير الصحية في أجسامنا بشكل ملحوظ في غضون أيام قليلة.

ويظهر أنه من بين أنواع مختلفة من المكياج ، فإن الماسكارا التقليدية تساهم بشكل خاص في وجود مستويات عالية من المخاطر، على مدى السنوات العديدة الماضية أجريت الابحاث على مجموعة من الفتيات المراهقات للبحث في كيفية تأثير المواد الكيميائية المسببة لاضطرابات الغدد الصماء على صحة الفتيات، ونشروا دراسة جديدة تشاركوا النتائج - من بين أشياء أخرى - حول كيفية تأثير أنواع مختلفة من مستحضرات التجميل على مستويات المواد الكيميائية الضارة لدينا.

تابعت الدراسة 100 فتاة ، وصفت كل واحدة منهن عادات مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية ثم قام الباحثون بقياس مستويات المواد الكيميائية الضارة مثل البارابين والفثالات في البول، تحولت الفتيات إلى منتجات العناية الشخصية النظيفة لمدة ثلاثة أيام ، وتم قياس البول بعد ثلاثة أيام فقط.

انخفضت مستويات معظم المواد الكيميائية بنسبة 25-45 %، وهنا فإن المكياج هو مصدر رئيسي للتعرض للمواد الكيميائية المسببة لاضطرابات الغدد الصماء و هناك ارتباطًا بين زيادة استخدام الماسكارا ومستويات البارابين."

مكياج العيون بشكل عام مشكلة ، لأنه يمكن أن يمتص في أجسامنا وخصوصا الماسكارا والايلاينر، لذلك ينصح باستخدام ماركات مضمونة للتأكد من عدم احتوائها على مواد كيميائية تسبب مشاكل صحية .