تشميع مركز لعلاج الإدمان بالزقازيق لمخالفته المعايير الطبية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية الصحة بالشرقية ، مركزا خاصا لعلاج الإدمان يعمل بدون ترخيص بالزقازيق، ذك تنفيذا لتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل الوزارة ، بالمرور المكثف علي المنشآت الطبية الخاصة، وضبط المخالف منها، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، بمشاركة مفتشي الإدارة الصحية بالزقازيق، وبالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات بالمحافظة، حملة علي مراكز علاج الإدمان الخاصة بمدينة الزقازيق.

تم خلال الحملة مداهمة مركز خاص لعلاج الإدمان، مكون من 4 طوابق، يعمل بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، وغير مستوفي للاشتراطات الصحية، ودون اتباع السياسات والمعايير الطبية الصحيحة لقانون الصحة النفسية، ويديره أشخاص غير مؤهلين، يقومون بمزاولة مهنة الطب البشري، هذا بالإضافة إلي مخالفة هذه المنشأة لسياسات مكافحة العدوي، وقانون البيئة في التخلص الآمن من النفايات، وغيرها مما يؤدي إلي إنتشار العدوي بين النزلاء.

من جانبه، أوضح الدكتور هشام مسعود، بأن فريق التفتيش عثر علي 35 شخصا من المدمنين والمرضى النفسيين، محتجز بالمركز، دون وجود أي فريق طبى أو إشراف طبي عليهم، مما يعرضهم إلى الخطر الداهم، برغم من تقاضي مقابل مادي يصل إلى 7 آلاف جنيه للفرد شهرياً على حد قولهم، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم رقم 5048 لسنة 2023 جنح مركز الزقازيق.

وأكد وكيل الوزارة، على استمرار الحملات المكثفة على المنشآت الطبية غير الحكومية المخالفة، وغيرها من المنشآت الغذائية والحيوية، والضرب بيد من حديد ضد المخالفين، مؤكداً على عدم التهاون فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات، والتى من شأنها المساس بصحة وسلامة المواطنين.