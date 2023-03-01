تربية الإسكندرية تطلق قافلة لعقد امتحانات فورية للأميين فى العامرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أطلقت كلية التربية جامعة الإسكندرية قافلة لمنطقة العامرية غرب الإسكندرية، وذلك للقيام بدورها فى خدمة المجتمع وعقد امتحانات فورية لعدد كبير من الأميين من أهالى العامرية.

وقال الدكتور محمد أنور عميد كلية التربية جامعة الإسكندرية أن الامتحانات عقدت بمدرسة الحسن بن الهيثم بالتنسيق مع الدكتور عربى أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، وقيادات التعليم بمنطقة العامرية، ومشاركة أعضاء هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، وأعضاء هيئة التدريس بكلية التربية وهم الدكتور منى شيحة، والدكتور هانى خميس.

وحضر القافلة الدكتور سالم عبدالرازق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والطلاب المعلمين الذين شاركوا فى عقد الامتحانات للطلاب الأميين، ومصطفى عزام المدير الإدارى لمركز محو الأمية بالكلية.

يذكر أن أعلن الدكتور محمد أنور أنه تم فتح 1000 فصل لمحو الأمية فى محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ بسعة 8000 دارس لتبدأ مباشرة فى العمل، موضحًا أن الكلية ستقوم بإعداد قوائم بأسماء العاملين فى فصول محو الأمية كمدرسين، ومنح الطلاب شهادات تقدير لكل طالب شارك فى نجاح الدارسين لديه.

وتواصل جامعة الإسكندرية جهودها فى محو أمية أبناء القرى من خلال القوافل الشهرية التى تنظمها الجامعة لحصر الأهالى للمشاركة فى الفصول الدراسية بالإضافة إلى تعليمهم مهارات يدوية بجانب فصول محو الأمية.

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية أن قضية محو الأمية وتعليم الكبار تعد أحد أهم الاستراتيجيات الهامة للتنمية والتى توليها الدولة المصرية أهمية خاصة، مشيرًا أن الجامعة ستتولى تنفيذ البروتوكول الموقع مع هيئة تعليم الكبار من خلال كوادرها البشرية (أعضاء هيئة التدريس والطلاب) لمحو أمية عمال الجامعة، والقرى، والأحياء، ومراكز المحافظة بإشراف الأساتذة المتخصصين بالجامعة والمشاركين فى المشروع.

ولفت أن الجامعة بالتعاون مع الهيئة بمحافظة الإسكندرية ستقوم بتدريب شباب الجامعة المشاركين فى المشروع على أساليب وطرق تعليم الكبار من خلال كلياتها، فضلا عن قيام الجامعة بعقد دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين فى مجال محو الأمية، كما تلتزم بتخصيص مكان فى ساحة الجامعة لموظفى الهيئة للرد على كافة الاستفسارات، وستقوم الجامعة أيضًا باختيار لجنة تنسيقية لإدارة المشروع وتنفيذه.

يذكر أن وقع الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور عاشور أحمد عمرى، رئيس الهيئة القومية لتعليم الكبار، بروتوكول التعاون للقضاء على الأمية وذلك بحضور الدكتور محمد أنور عميد كلية التربية فيما أكد الدكتور عاشور أحمد عمرى، أن الهيئة ستقوم باعتماد ومراجعة قوائم الدارسين للملتحقين بالفصول وإجراء الاختبارات النهائية لتخريج الدارسين واستخراج ومنح الشهادات للناجحين الذين اجتازوا الاختبارات النهائية.