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تحريات المباحث: قاتل منجد حلوان قطعه أشلاء وأخفى جثته على كورنيش النيل

الأربعاء، 01 مارس 2023 11:45 ص
تحريات المباحث: قاتل منجد حلوان قطعه أشلاء وأخفى جثته على كورنيش النيل قوة أمنية- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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كشفت تحريات واقعة قتل منجد بمنطقة المعادى، أن مرتكب الواقعة هو زوج خطيبة المجنى عليه السابقة بسبب شكه في وجود علاقة مع زوجته، وخطط لقتله بعدما استدرجه لشقة بمنطقة حلوان استأجرها منذ فترة وقام بالتعدى عليه بسكين وسدد له عدة طعنات، وبعدها قام بتقطيع جثته إلى أشلاء ووضعها في أكياس بلاستيك، والتخلص منها في منطقة مهجورة على كورنيش المعادى لإخفاء الجريمة عنه.
 
وأوضحت التحريات، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض علي المتهم فى الحادث بعد تكثيف التحريات حول الحادث .
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بتغيب "أيمن. ع" 42 سنة، يعمل منجد ومقيم في كوتسكا بحلوان، وله محل تنجيد بمنطقة حدائق حلوان منذ عدة أيام، وبإجراء التحريات تبين وجود خلاف بين زوج خطيبة المجني عليه السابقة والمقيم بمنطقة كوتسكيا، وأكدت التحريات بوجود شبهه جنائية في الوفاة، وتم القبض على المتهم في الواقعة وقررت جهات التحقيق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
 
 
 

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