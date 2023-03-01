وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن بيانات الناتج المحلي الإجمالى المعدلة موسمياً كشفت أن الاقتصاد الكرواتى نما بنسبة 0.9 في المئة على أساس ربع سنوي، بعد انخفاضه بنسبة 0.5 في المئة على أساس ربع سنوى.



كان الاقتصاد الكرواتي قد تضرر بشدة في عام 2020 جراء جائحة فيروس كورونا وعمليات الإغلاق، التي كان لها تأثير سلبي شديد على قطاع السياحة المهم في البلاد، إلا أنه انتعش مجددا خلال الربع الثاني من عام 2021 لينتهي العام بتحقيق معدل نمو أفضل من المتوقع بلغ 10.2 في المئة.

وشهد النشاط الاقتصادي ارتفاعا على أساس سنوي في جميع القطاعات، كما نمت صادرات الخدمات، والتي تشمل الخدمات السياحية، بنسبة 13.9 في المئة على أساس سنوي، في حين ارتفعت صادرات السلع بنسبة 13.4 في المئة.



وسجل قطاع العلوم والتعليم أعلى معدل نمو على أساس سنوي خلال الربع الأخير من 2022 بنسبة 1.6 في المئة على أساس سنوي، تلاه قطاع تكنولوجيا المعلومات (ارتفاعًا بنسبة 10.5 في المئة على أساس سنوي)، ثم التجارة والنقل وتخزين المواد الغذائية (بزيادة 6.3 في المئة على أساس سنوي)، ثم الخدمات الأخرى (بزيادة بنسبة خمسة في المئة على أساس سنوي).