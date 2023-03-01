اليوم السابع
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بلينكن: الحرب على أوكرانيا يمكن أن تنتهي إذا قرر بوتين ذلك

الأربعاء، 01 مارس 2023 05:51 م
بلينكن: الحرب على أوكرانيا يمكن أن تنتهي إذا قرر بوتين ذلك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
أ ش أ

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن "الحرب على أوكرانيا يمكن أن تنتهي اليوم إذا قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذلك"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة سترحب بالسلام في أوكرانيا إذا توفرت فرصة لذلك.


وأوضح بلينكن - خلال زيارته إلى أوزباكستان، وفقًا لقناة (الحرة) الأمريكية - أن الرئيس بوتين هو من بدأ هذه الحرب ويمكنه في أي وقت أن يوقفها، داعيًا إلى أن يضمن المجتمع الدولي ألا تكرر روسيا ما اقترفته في أوكرانيا.


وقال وزير الخارجية الأمريكي إنه "لا يمكن لبكين أن تقدم كقوة للسلام العالمي وفي آن واحد تغذي الحرب التي بدأتها روسيا".


الولايات المتحدة

أنتوني بلينكن

الخارجية الأمريكية

فلاديمير بوتين



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