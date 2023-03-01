اليوم السابع
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بعد تأجيل أولى جلسات محاكمة البلوجر "لوشا".. تعرف على عقوبة الخطف

الأربعاء، 01 مارس 2023 07:00 ص
بعد تأجيل أولى جلسات محاكمة البلوجر "لوشا".. تعرف على عقوبة الخطف خطف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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حدد القانون المصري عقوبة جريمة الخطف، والحالة تصل فيها إلى الإعدام، وينشر اليوم السابع العقوبة التي حددها القانون المصري، بعد أن أجلت محكمة جنايات الجيزة، أولى جلسات محاكمة البلوجر الشهير بـ" لوشا"، المتهم في قضية خطف، والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة 10 سنوات غيابيا، لجلسة 25 مارس المقبل لسماع شهادة مجرى التحريات.

نصت المادة 283 عقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه، فيما نصت المادة 289 على أن: كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.  

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أوهتك عرضه، فيما نصت المادة 290 على أن: "كل من خطف بالتحليل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

 


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