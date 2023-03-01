اليوم السابع
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الأربعاء، 01 مارس 2023 03:36 م
أكرم القصاص
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بدء تطوير ورفع كفاءة قريتى النسيج اليدوى بحى الكوثر بتكلفة 3 ملايين جنيه

الأربعاء، 01 مارس 2023 02:35 م
بدء تطوير ورفع كفاءة قريتى النسيج اليدوى بحى الكوثر بتكلفة 3 ملايين جنيه جانب من التطوير
سوهاج عمرو خلف

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أعلنت محافظة سوهاج عن بدء العمل فى تطوير ورفع كفاءة قريتى النسيج اليدوى بحى الكوثر، بتكلفة 3 مليون جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، وفي إطار خطة المحافظة لإحياء الصناعات التراثية والحرفية، ودعم أصحاب تلك الحرف.
 
ومن جانبه أوضح على لطفى رئيس حي الكوثر أن الأعمال تشمل رفع كفاءة أنوال النسيج، وترميم ودهان الواجهات، وتركيب الانترلوك والبردورات الجديدة لعدد 272 وحدة نسيج يدوى، بقريتي النسيج بالحي، مشيرا إلى أنه تم تركيب البردورات بقرية النسيج القديمة، وجارى أعمال دهانات الواجهات وتركيب الإنترلوك بالأرصفة، وجارٍ المتابعة المستمرة للانتهاء من الأعمال فى المواعيد المقررة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ.
 
تطوير ورفع كفاءة قريتى النسيج اليدوى بحى الكوثر بتكلفة 3 ملايين جنيه (2)
تطوير ورفع كفاءة قريتى النسيج اليدوى بحى الكوثر
 

تطوير ورفع كفاءة قريتى النسيج اليدوى بحى الكوثر بتكلفة 3 ملايين جنيه (1)
رفع كفاءة قريتى النسيج اليدوى
 

 

تطوير ورفع كفاءة قريتى النسيج اليدوى بحى الكوثر بتكلفة 3 ملايين جنيه (5)
تطوير ورفع كفاءة قريتى النسيج اليدوى بحى الكوثر 
 
تطوير ورفع كفاءة قريتى النسيج اليدوى بحى الكوثر بتكلفة 3 ملايين جنيه (4)
تطوير ورفع كفاءة قريتى النسيج اليدوى بحى الكوثر
 
تطوير ورفع كفاءة قريتى النسيج اليدوى بحى الكوثر بتكلفة 3 ملايين جنيه (3)
تطوير ورفع كفاءة قريتى النسيج اليدوى بحى الكوثر
 

تطوير ورفع كفاءة قريتى النسيج اليدوى بحى الكوثر بتكلفة 3 ملايين جنيه (6)
تطوير ورفع كفاءة قريتى النسيج اليدوى بحى الكوثر

 


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