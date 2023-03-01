محافظ سوهاج يوجه بسرعة رصف الطرق بالقرى فور انتهاء أعمال المرافق

سوهاج عمرو خلف

عقد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى المدرجة بخطة المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى " حياة كريمة "، بحضور، شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ودار الهندسة التابعة لمجلس الوزراء.

تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذى لكافة مشروعات الصرف الصحى الجارى تنفيذها بنطاق القرى المدرجة بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، والعمل على تذليل كافة المعوقات والتنسيق بين جميع الجهات التنفيذية للانتهاء من تلك المشروعات فى أسرع وقت، خاصة تلك التى قاربت على الانتهاء.

ووجه محافظ سوهاج، بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية للبدء فى رصف الطرق الداخلية بالقرى، والطرق بين المراكز، وذلك بالمسافات التى شهدت الانتهاء من جميع أعمال المرافق بها " مياه، صرف، غاز، كهرباء، اتصالات "، وذلك للتخفيف عن المواطنين، وتيسير حركة المرور بتلك الطرق.