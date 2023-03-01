بدء الحملة القومية لتحصين الماشية ضد "الحمى القلاعية" بالمنيا السبت

أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنيا ، بدء تنفيذ الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع من يوم السبت 4 مارس الجاري، بجميع مراكز المحافظة والقرى التابعة لها، وذلك تنفيذا لتعليمات الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية.

من جانبه، أشار الدكتور محمد عثمان، مدير عام مديرية الطب البيطري بالمنيا، إلى أن المديرية استعدت لتنفيذ الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع من خلال توفير اللقاحات والكوادر البشرية، بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية، لافتاً إلى تنفيذ زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية.