اليوم انتهاء المزايدة على أغلى لوحة سيارة تحمل رقم (ب و- 1) وسعرها 4 ملايين جنيه

كتب - عبد الرحمن سيد - أحمد عبد الهادي

تنتهي بوابة مرور مصر الإلكترونية اليوم الأربعاء من المزايدة على لوحة معدنية مميزة للسيارات، سعرها 4 مليون 350 الف جنيه, والتي كان معلم المزايده عليها حتي 1 من شهر مارس اليوم في الساعة 12:50، فيما أعلنت بوابة مصر الإلكترونية "لوحتك" عن اللوحة صاحبة السعر 4 مليون 350 الف جنيه، تحمل رقم ( ب و - 1) وحتى الأن متزايد عليها شخص واحد.

وأتاحت لجميع المواطنين الدخول في مزاد للحصول علي لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:

1 - الدخول علي الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط علي لوحتك.

2- تسجيل الدخول على الموقع أولاً عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

3- الضغط على "كون لوحتك الآن".

4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".

5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت.

6- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.