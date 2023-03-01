النيابة تطلب تفريغ كاميرات المراقبة فى ضبط متهم بسرقة مصنع

كتب أحمد حسني

أمرت نيابة الشروق وبدر، بسرعة التحريات فى واقعة ضبط متهم بسرقة مبالغ مالية من داخل مصنع بمنطقة الشروق، كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة لبيان صحة الواقعة، وكانت النيابة كانت أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكن رجال المباحث من ضبط مرتكب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل مصنع فى منطقة الشروق، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وكان تلقى قسم شرطة الشروق، بلاغا من صاحب مصنع باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخلهما، وكذلك سرقة بعض الأدوات ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وبتكثيف التحريات وتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بالسرقة بعد تحديده، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب التسلق وكسر الشباك، وأقر بقيامه بسرقة الأدوات وسرقة مبلغ مالى، وتم بإرشاده ضبط المسروقات بمكان إخفائهم، وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.