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القوى العاملة تنظم غدا ملتقى لتوظيف ذوى الهمم.. رابط التقديم

الأربعاء، 01 مارس 2023 09:43 ص
القوى العاملة تنظم غدا ملتقى لتوظيف ذوى الهمم.. رابط التقديم وزارة القوى العاملة - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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تنظم مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، غدا الخميس، ملتقى توظيف بأحد فنادق مصر الجديدة؛ لتوفير فرص عمل لذوى الهمم، وذلك تماشيا مع توصيات الاجتماعات الأسبوعية التي يعقدها وزير القوى العاملة حسن شحاتة مع مديري المديريات بالمحافظات، لتنفيذ خطة الوزارة نحو حصر وتدريب وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة، لدمجهم في سوق العمل وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكدت المديرية في بيان لها أنه سيتم استقبال الراغبين في العمل يوم غد الخميس الموافق 2/ 3/ 2023، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساء بأحد فنادق مصر الجديدة، وعلى من يرغب في الحضور تسجيل بياناته عبر الرابط التالي: https://forms.gle/jwKceenKs2cfuyLo6

 

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية أبرز المعلومات عن ملتقى التوظيف

س: ما عدد الوظائف التي يوفرها الملتقى لذوي الهمم؟

يوفر الملتقى (1503) فرصة عمل لمختلف المؤهلات الدراسية لذوي الهمم في 74 شركة قطاع خاص.

 

س: ما التخصصات المطلوبة للعمل؟

تتوافر الوظائف الخالية في 5 تخصصات، تشمل:

-السياحية

-الخدمات البيئية

-الأمن والخدمات

-الدعاية والإعلان

-الخدمات المالية والتجارية

 

ما المهن المطلوبة للتقديم؟

تشمل الوظائف المطلوبة 38 مهنة، وهي:

(محاسب – إدارى - مدرسين جميع التخصصات - عامل عادى - عامل إنتاج - عامل تعبئة وتغليف - مشرف – عامل مغسلة - عامل غرف - عامل تجهيز - عامل مخزن – عامل تجميع - خدمة عملاء - مندوب مبيعات - مندوب مراسلات - أفراد أمن - عامل سوتيش - عامل مكواه - سائقين - بائعين - عامل بوفيه - عامل تشطيب - ترزى - مقص دار - تفصيل - مدخل بيانات - سباك - كهربائى - فنى سكريت - فنى تبريد وتكييف - نقاشين - مندوب متابعة عمليات الشراء - فنى صيانة - عامل خدمات وعامل نظافة - مساعد عمليات - مترجمين عربى وانجليزى - مراقب - أمين صندوق).


ملتقى توظيف لذوي الهمم

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فرص عمل لذوي الهمم

القوى العاملة



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