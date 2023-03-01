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العظمى بالقاهرة 30 درجة.. اعرف حالة الطقس على كافة الأنحاء حتى الأحد المقبل

الأربعاء، 01 مارس 2023 01:00 ص
العظمى بالقاهرة 30 درجة.. اعرف حالة الطقس على كافة الأنحاء حتى الأحد المقبل حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد المقبل 5 مارس 2023، حيث من المتوقع بداية من الثلاثاء حتى الخميس المقبل ارتفاعا آخر فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3: 5 درجات، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء، كما أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار.
 
وينشر "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الأحد المقبل 5 مارس 2023 كما يلى:

الأربعاء 1 مارس:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة الصغرى 15.
 
السواحل الشمالية العظمى 28 درجة الصغرى 16.
 
جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 17.
 
شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 11.
 
جنوب الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 15.
 

الخميس 2 مارس:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 14.
 
السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 15.
 
جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 18.
 
شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 12.
 
جنوب الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 15.
 

الجمعة 3 مارس:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 26 درجة الصغرى 13.
 
السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 14.
 
جنوب سيناء العظمى 29 درجة الصغرى 17.
 
شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 11.
 
جنوب الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 14.
 

السبت 4 مارس:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 26 درجة الصغرى 14.
 
السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 13.
 
جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 16.
 
شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 10.
 
جنوب الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 15.

الأحد 5 مارس:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 26 درجة الصغرى 14.
 
السواحل الشمالية العظمى 21 درجة الصغرى 13.
 
جنوب سيناء العظمى 29 درجة الصغرى 16.
 
شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 11.
 
جنوب الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 15.

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