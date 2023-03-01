العراق يؤكد ضرورة العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع بريطانيا

كتب: أحمد علوى

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الثلاثاء، على ضرورة العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع بريطانيا.

وأوضحت الوزارة - في بيان الثلاثاء - أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، استقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا والأمم المتحدة طارق أحمد وجرى، خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين.

وأشار حسين أن العراق يتطلع نحو المضي قدمًا لإبرام اتفاقية الشراكة والتعاون مع بريطانيا، داعيًا الشركات البريطانية إلى زيادة تواجدها في العراق، فضلاً عن ضرورة مساهمة المملكة المتحدة في تطوير القطاع المصرفي العراقي، والقضايا التي تتعلق بالبيئة ومواجهة التغيرات المناخية، بالإضافة إلى قطاع الطاقة واستثمار الغاز المصاحب.

من جانبه، أشار وزير الدولة البريطاني، إلى أن العراق يشهد تحسنًا ملموسًا في وضعه الأمني والاقتصادي، مؤكدًا حرص الحكومة البريطانية على تقديم كافة أشكال الدعم للحكومة العراقية في شتى المجالات.